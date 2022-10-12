İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı.

Bu çerçevede içinde 4 kişi olan bir otomobili durdurup arayan ekipler aracın tavan lambası içindeki bölüme gizlenen bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Araçtaki zanlıları gözaltına alan ekipler, genişletilen araştırmada bu kişilerle bağlantılı olanları yakalamak için 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi daha yakalandı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda da duvara gizlenmiş bir miktar daha sentetik uyuşturucu, esrar, 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 56 fişek, hassas terazi ve suçtan edilen 23 bin 660 lira para ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.