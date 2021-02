Kentin Halefoğlu köyünde 17 yaşındaki G.O'yu zorla kaçırdıkları öne sürülen 6 kişinin yakalanması amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu mağdur kızın alıkonulduğu evi belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla G.O'yu kurtarıp zanlılar S.O, T.O, B.O, N.O, M.O. ve K.O'yu yakaladı.

Ekipler, genç kızı ailesine teslim etti.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden T.O. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.