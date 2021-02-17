Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kardan kapanan 19 köy yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 19 köy yolu ulaşıma açıldı.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 1, Eskipazar'da 9, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9 ve Safranbolu'da 1 olmak üzere 27 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu merkez ilçede 1, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 1 ve Yenice'de 6 olmak üzere 19 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.
Ekiplerin diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Donmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları korumaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz