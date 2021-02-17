Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması için 2005 yılından bu yana önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Çinçin, bu kapsamında Hatay'a özgü 6 ürüne coğrafi işaret belgesi aldıklarını belirtti.

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Antakya'ya özgü Antakya Carra Peyniri'ne de coğrafi işaret belgesi alındığını dile getiren Çinçin, "Antakya Carra Peyniri'nin en büyük özelliği peynir ve çökeleğin bir arada kullanılması. Antakyalıların çok sevdiği ikiliyi bir araya getirdik. Bu 7 ürünün içinden Samandağ Ney'ini ayrıştırıyorum. Çünkü o tüketilebilir bir gıda ürünü değil ilk defa böyle bir tescil aldık" dedi.