Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit ailesinden darbecilere tazminat davası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit edilen 29 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız'ın ailesi, 'vur' emrini veren FETÖ'cüler hakkında 2 milyon 200 bin liralık tazminat davası açtı.
Muharrem Kerem Yıldız, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında boğaz köprüsünde darbecilerin açtığı ateş sonucunda şehit oldu.
Yıldız ailesi, askerlere vur emri veren eski binbaşı Ahmet Taştan ile eski Yarbay Turgay Ödemiş'e tazminat davası açtı.
2 milyon 200 bin liralık tazminat talep edildi
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Yıldız'ın tamamen savunmasız durumda iken acımasızca katledildiği vurgulandı.
Davalılardan toplam 2 milyon 200 bin liralık tazminat talep edildi.
2 darbeci, daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeye karşı direnen sivillerin üzerine ateş açtırdığı gerekçesiyle 35'er yıl ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.
Etiketler: 15 Temmuz FETÖ Terör Örgütü Hukuk
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