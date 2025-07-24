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Türkiye
AA 24.07.2025 22:37

Bugün en yüksek sıcaklık 49,1 derece olarak ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 38 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü.

Bugün en yüksek sıcaklık 49,1 derece olarak ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Sıcaklık, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde olacak

Söz konusu 38 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 49,1 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 48,8 derece olarak kaydedildi.

Sıcaklığın bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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