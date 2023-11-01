Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2023 23:14

Kars'ta kaybolan 30 büyükbaşı jandarma buldu

Kars'ta iki köyde kaybolan 30 büyükbaş jandarma ekiplerince bulundu.

Kars'ta kaybolan 30 büyükbaşı jandarma buldu
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Bozkale köyünde Gafer Gönen'in 14, Susuz ilçesine bağlı Kayadibi köyünde ise Bahçeli Çakırça'nın 16 büyükbaşının kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) ekiplerin katılımıyla yapılan arazi araması sonucunda, Gönen'e ait hayvanlar Karaçoban köyü yaylasında, Çakırca'ya ait hayvanlar ise Alçılı köyü merasında bulundu.

Hayvanlar ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

ETİKETLER
Kars Hayvancılık
Sıradaki Haber
Trabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:32
Yemen'deki Husiler: Çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattık
03:29
UNRWA: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 çalışanımızı kaybettik
02:51
Dilan Polat ve Engin Polat sağlık muayenesine götürüldü
02:48
Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
02:10
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı
02:07
Fransa, Cibaliye Kampı'na yönelik saldırılarda yaşanan ağır can kaybından kaygı duyuyor
Meteoroloji'den 11 kente sarı uyarı
Meteoroloji'den 11 kente sarı uyarı
FOTO FOKUS
Altun'un sözleri Yunan basınında
Altun'un sözleri Yunan basınında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ