Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’tan buzla kaplanan Çıldır Gölüne giden tur otobüsü, Taşbaşı köyü mevkisinde kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolcuların güvenli bölgeye alınmasının ardandan yapılan çalışmada tur otobüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Otobüs daha sonra yola devam etti.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akköz, Arpaçay’dan geçen uluslararası yolu kullanan tır sürücülerinin özellikle takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu da ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve aralıksız çalıştıklarını belirtti.