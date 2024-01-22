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Türkiye
AA 22.01.2024 17:08

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

İlçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

14 sabıkası var

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen A.Ö'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu biliniyor. 

Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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