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Türkiye
AA 22.01.2024 16:58

Karadeniz'de istavrit bolluğu yaşanıyor

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçılarının yüzü, istavrit avıyla gülüyor. Balıkçılar, kilosu 25 liraya kadar düşen istavritin bol olacağını düşünüyor.

Karadeniz'de istavrit bolluğu yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Sinop'ta palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar, bu sezon ağlarından sürpriz şekilde hamsi çıkmasıyla son yıllarda yaşanan en bereketli sezonu geçiriyor. Hamsi sezonunda sona yaklaşılırken balıkçıların ağını istavrit doldurmaya başladı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, 6 ay süren hamsi sezonunun bitmek üzere olduğunu sıranın istavrite geldiğini ifade ederek, tezgahlarda hamsinin yerini bol miktarda avlanan istavritin almaya başladığını söyledi.

Karadeniz'de istavrit bolluğu yaşanıyor

İstavritin kilosunun 25 liraya kadar düşmesinin, istavritin de bol olacağını gösterdiğini aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca hamsinin kilosu 30 ila 50 liradan satıldı. Ocak ayına kadar hamsi yemeye devam ettik. Daha önceki yıllara göre hamsinin fiyatı çok uygundu ve vatandaş da balığa doydu diyebiliriz. Şimdi bol miktarda avlanan istavritin kilosu 25 liraya kadar düştü. Geçen yıl istavritin kilosu 50 liradan satılıyordu. Vatandaşlarımız memnun bizler memnunuz. Bu ekonomik krizde denizin kuru fasulyesi dediğimiz ve protein yönünden zengin olan balıkları vatandaşlarımız bol bol yesin."

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Sinop Balıkçılık
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