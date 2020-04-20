Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ikinci faz 1000 liralık ödemelerin adreslere teslim edilmeye başlandığı açıklandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kars merkezde 1839, ilçelerden Akyaka'da 319, Arpaçay'da 255, Digor'da 850, Kağızman'da 1833, Sarıkamış'ta 921, Selim'de 760, Susuz'da 140 hane olmak üzere il genelinde toplam 6 bin 917 hanemize ödemeler yapılıyor."