Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmayan 61 yaşındaki şehit babası Fehim Erkoyuncu, evinin balkonuna astığı Türk bayrağı eskiyince vefa destek grubunu arayarak Türk bayrağı talebinde bulundu.

Şehit babasının bu isteği hemen yerine getirildi, Türk bayrağı, Erkoyuncu'nun balkonuna asıldı.

Erkoyuncu, vefa destek grubuna teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bayrağım eskimişti. Yeni bir Türk bayrağı almak için müracaatta bulundum . Vefa destek grubunu aradım. Yarım saat içerisinde bayrağımı getirip balkonuma astılar. Çok teşekkür ederim"

Vefa destek grubu üyeleri, şehit babasına virüsten korunmak amacıyla maske ve kolonya verdi.

Fehim Erkoyuncu'nun oğlu 2003 yılında askerlik tezkeresine 5 gün kala geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu.