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Denizli'de otomobille polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille polis aracının çarpması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Üçler Bulvarı yönüne giden polis memuru Aydın Madak idaresindeki ekip otosu, Arif Şengül yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada araçların sürücüleri ile ekip otosunda bulunan komiser yardımcısı Volkan Mıdık yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: polis aracı denizliSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:51
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