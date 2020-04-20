Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Üçler Bulvarı yönüne giden polis memuru Aydın Madak idaresindeki ekip otosu, Arif Şengül yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada araçların sürücüleri ile ekip otosunda bulunan komiser yardımcısı Volkan Mıdık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.