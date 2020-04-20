Vali Ali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında, "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114 bin 313 vatandaşımıza bin lira nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42 bin 241 yarın da 72 bin 72 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz."