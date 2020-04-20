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İstanbul Valisi uyardı: Ödemeler başladı, evinizde olun
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında "İkinci Faz Destek Ödemeleri"nin evlere teslim edilmeye başlandığını belirterek, "Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." dedi.
Vali Ali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında, "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114 bin 313 vatandaşımıza bin lira nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42 bin 241 yarın da 72 bin 72 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz."
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2020
114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz.
PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek.
Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz.#EvdeKalpic.twitter.com/bRt6aE0WHL
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