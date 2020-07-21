Kars Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekiplerince yapılan titiz takip ve çalışma sonucunda, merkez Boğazköy mevkisinde DSİ'ye ait sulama barajı etrafındaki bölgeye düzenlenen operasyonda 102 bin 98 kök Hint keneviri bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.