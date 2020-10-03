İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapan ekipler, 4 yağ tenekesine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin buldu.

Gözaltına alınan E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.