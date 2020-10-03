Haber Giriş: Kaynak: AA
Kargo şirketinde 95 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde yağ tenekelerine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapan ekipler, 4 yağ tenekesine gizlenmiş 95 kilo 240 gram likit eroin buldu.
Gözaltına alınan E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucuSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 10:28
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