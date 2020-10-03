Haber Giriş: Kaynak: AA
Tomruk yüklü tır otoyolda devrildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Dursun İlker idaresindeki tomruk yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Dursun İlker, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırdaki Ali Doğruyol ise hafif yaralandı.
Doğruyol, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, İlker'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
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