Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 09:58
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