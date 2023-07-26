Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi

İstanbul polisi, art arda gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, şebekenin dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi. Detaylara TRT Haber ulaştı.

Buna göre, çete üyeleri Bahçelievler'de bir adresi sahte çağrı merkezine çevirdi.

Kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişilere, "teslim almadığınız kargodan dolayı, firmaya borcunuz var" diye mesaj gönderdiler.

15 günde 800 bin lira dolandırdılar

Borcu 3 gün içinde ödemezlerse, icraya vermekle tehdit ettiler.

İki haftada, tam 70 kişiyi ağlarına düşürdüler. Kısa mesajlar sonrası endişelenerek sahte çağrı merkezini arayan mağdurlar, dolandırıcılara toplamda 800 bin lira gönderdi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, operasyon için düğmeye basıldı.

9 kişi yakalandı

Bahçelievler'deki çağrı merkezi didik didik arandı. Adreste yapılan incelemelerde, binlerce kişiye ait kişisel bilgiler ele geçirildi.

Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan kargo şirketi kurduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Kamera: Muratcan Reyhan