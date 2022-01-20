Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda ambulansın ulaşılamadığı hastanın imdadına jandarma yetişti
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Çanakçı ilçesinde sağlık ekiplerinin kar nedeniyle ulaşamadığı hastayı jandarma ekipleri ambulansa götürdü.
İlçenin Akköy köyünde ikamet eden 84 yaşındaki kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekibi talebinde bulundu. Sağlık ekiplerinin köye ulaşamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Bunun üzerine köye hızla ulaşım sağlayan Jandarma ekipleri, hasta kadını evinden alarak ilçe merkezinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Etiketler: Kar Yağışı Jandarma Genel Komutanlığı Ambulans Giresun
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