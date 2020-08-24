Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantina kuralını delen kişi Manisa'da otobüste yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı.
COVID-19 testi pozitif çıkan kişi, Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesindeki bir dinlenme tesisi önünde durduruldu.
Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.
[Fotoğraf: AA]
Hastayla temas ettiği tespit edilen otobüs muavininin de yolculuk sonunda 14 günlük karantinaya gireceği öğrenildi.
Seyahat esnasında hastanın ön, arka ve yan koltuğunun boş olduğu ve başka kimseyle temas etmediği belirtildi.
Etiketler: manisa haber koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:56
Son Haberler
- 22:33
- 22:20
- 22:09
- 21:50
- 21:39
Sıradaki Haber
Malazgirt'te şanlı zaferin yıl dönümü etkinlikleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz