Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da tır refüjü aşarak otomobille çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Sürmene ilçesinin Fındıcak Mahallesi'nde, Trabzon istikametine giden Bolkvadze I. yönetimindeki Gürcistan plakalı tır, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hakan Çakıroğlu yönetimindeki otomobile çarptı.
Savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Çakıroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çakıroğlu'nun cesedini sıkıştığı araçtan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkardı.
Gürcü sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: trabzon haber trabzon trafik kazasıSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:31
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