İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derince ilçesinde okul çevrelerinde kontrol ve denetimler yapıldığı belirtildi.

Uygulamada, 61 araç ve 208 kişinin bilgilerinin kontrol edildiği, karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildiği ifade edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği kaydedildi.