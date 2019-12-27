Türkiye
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı27 Aralık 2019 Cuma 13:53 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 14:21
Karaman'da karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Karaman- Mersin yolunun 27'nci kilometresinde, Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk yönetimindeki 42 DC 808 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.
Kazada 22 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer buzlanma ve tipiye karşı sürücüleri uyardı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA, AA
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