İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kargo paketleriyle uyuşturucu hap sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla yakalanan Aslı Dudu F, Selvinaz Ü, Ali K, Beytullah D. ve Hasan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında kent girişinde gözaltına alınan Aslı Dudu F, Selvinaz Ü. ve Ali K'nin üst aramasında 180 ve gönderdikleri kargo paketlerinde 3 bin 898 uyuşturucu hap bulunmuştu. Kargo paketlerinin gönderildiği Beytullah D. ve Hasan B. de yakalanmıştı.

Kaynak: AA