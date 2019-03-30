Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde sokak köpeğinin iki yavrusu otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kamera kayıtlarında, yolda iki yavrusunu emzirdiği sırada caddeye dönüş yapan aracı fark eden anne köpeğin kaçması, o sırada yavrularının aracın altında kalması yer aldı.
Uzun süre yavrularının başında bekleyen köpeğin çaresizliği kameralara yansıdı.
Çevredekiler tarafından hayvanların kaldırılmasının ardından anne köpeğin inleyerek sokak sokak gezmesi mahalle sakinlerini hüzünlendirdi
Kaynak: AA