İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martın son günlerinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 242 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte, Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediyelere ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi desteğiyle yol açma ve karla mücadele çalışması yapılıyor.

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kapanan kentin ilçelerinden Çayırlı'daki 4, İliç'deki 2, Kemah'taki 2, Kemaliye'deki 3, Otlukbeli'deki 1, Refahiye'deki 8, Tercan'daki 6 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalara 8 ekip, 6 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makinelesiyle katılıyor.

Kars

Bölgedeki karın etkili olduğu bir diğer il olan Kars'ta da kar yağışı ve yüzünden 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu yollardan 51'ini ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri, halen kardan dolayı kapalı olan il merkezine bağlı 1 köy yolu ile ilçelerden Sarıkamış'taki 2, Akyaka'daki bir köy yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Ardahan

Ardahan'da da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Kuşuçmaz ve Balıkçılar köylerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA