Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağında demirli 3 tekne battı.

Geceden bu yana devam eden fırtına nedeniyle Karaburun'daki Mordoğan Balıkçı Barınağı'nda bağlı 3 tekne dalgaların altında kalarak tamamen suya gömüldü.

Tekne sahipleri sabaha kadar nöbet tuttu

Fırtına nedeniyle barınakta demirli diğer tekneler de batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu.

Bazı tekne sahiplerinin barınakta nöbet tutarak sabahladığı görüldü.

Fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Barınakta tur teknesi demirli olan Arif Koldaş, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı barınağına koştuklarını, 15 tekneyi batmaktan kurtardıklarını ifade etti.

Barınaktaki 3 teknenin su altında kaldığını belirten Koldaş, "Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulduğunu tahmin ediyoruz. Sabaha kadar burada kurtarma işlemleri yaptık. Teknelerin bazılarının iplerini salarak açığa çıkardık. Bazı teknelerin ise harici sularını boşaltarak batmasını önledik. Telefonla ulaştığımız tekne sahiplerine fırtınayı haber vererek barınağa çağırdık. Gelemeyenlerin teknelerini de biz kurtardık" diye konuştu.

İzmir'de evlerin çatıları uçtu

Fırtına nedeniyle İzmir kent merkezinde de olumsuzluklar yaşanıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 11.30 itibarıyla tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bornova ilçesinde Çamdibi semti ile Bayraklı ilçesinde 2 evin çatısı uçtu. Bayraklı'da bir binanın terasından düşen cisim nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu.

Kruvaziyer zorlukla yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sezon 5. seferini yapan Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", Ege Port Limanı'na zorlukla yanaşabildi.

Büyük bölümü ABD'li turistlerden oluşan bin 470 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası'na yaklaşan kruvaziyer, fırtına nedeniyle yaklaşık bir saat açıkta bekledi.

Kuşadası Liman Başkanlığının izni sonrası Ege Port Limanı görevlilerinin kılavuzluğunda limana sorunsuz şekilde demirleyen gemideki turistler Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası turlarına devam etti.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geceden bu yana etkili olan fırtınanın deniz trafiğinde aksamalara neden olduğunu, Celestyal Olympia gibi dev gemilerin bu havalarda limana yanaştırılmasının uzmanlık gerektirdiğini, deniz araçlarının koordineli çalışmasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geminin bugün tur programının ardından limandan ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: AA