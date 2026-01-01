Çok Bulutlu -3.2ºC Ankara
Türkiye
AA 01.01.2026 15:03

Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar dolayısıyla 233 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar dolayısıyla 233 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 42, Şiran'da 45, Kürtün'de 15, Kelkit ve Torul ilçelerinde ise 8'er olmak üzere 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Alucra'da 36, Çamoluk'ta 22, Şebinkarahisar'da 16, Dereli'de 11 ve Yağlıdere ilçesinde 4 olmak üzere 89 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Artvin

Artvin'de ise 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 15, Ardanuç'ta 8, Borçka ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 220 personeli, 97 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Trabzon ve Ordu'da da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Artvin Giresun Gümüşhane
