AA 01.01.2026 14:32

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabında çalışma devam ediyor

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında sinyalizasyon ve test çalışmaları devam ediyor.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabında çalışma devam ediyor

Projenin ilk aşamasındaki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmalarında sona gelindi.

Tren istasyonları ve gar binalarının inşasıyla sinyalizasyon ve test çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki hatta devam eden test çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin ilk etabında yıl ortasında hizmete başlanacak.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak olan ve yapımına Haziran 2019'da başlanan projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 4 saatten 1,5 saate, yük trenleri için de 8,5 saatten 3,5 saate inecek.

Projenin, tamamlanmasıyla Demir İpek Yolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edeceği belirtiliyor.

Projeyle yaklaşık 229 kilometrelik güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli, hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilmiş olacak.

Raylı Sistem İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
