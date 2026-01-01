Çok Bulutlu -3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2026 14:50

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar ve Polatlı ilçelerinden su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün arttığı, bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabildiği belirtildi.

Bu doğrultuda Çamlıdere Barajı'nda, su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'ın bazı mahalle ve caddelerinde su kesintisinin uygulanacağı kaydedildi.

Su kesintisinin Kahramankazan'da bugün saat 17.30'a, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'da ise saat 23.55'e kadar belirtilen mahalle ve caddelerde uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca, Polatlı'da da bir dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esentepe ile Şentepe mahallelerinin bir bölümünde saat 16.00'ya kadar su kesintisinin olacağı vurgulandı.

ETİKETLER
Ankara Su Kesintisi ASKİ
Sıradaki Haber
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabında çalışma devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
15:32
Kar nedeniyle kapatılan Kayseri-Niğde yolu yeniden ulaşıma açıldı
15:30
Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araç geçişine açıldı
15:28
İstanbul Havalimanı 2025'te 84,4 milyon yolcuyu ağırladı
15:14
Bakan Bayraktar: 2026 nükleer yılı olacak
15:18
Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ