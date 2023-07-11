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Türkiye
TRT Haber 11.07.2023 13:48

Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sel sırasında kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan Hüseyin Topçuoğlu sel sırasında kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler Topçuoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Zonguldak'ta sel: Kamyon kasasında mahsur kalan sürücü kamerada
Zonguldak'ta sel: Kamyon kasasında mahsur kalan sürücü kamerada

Giresun'da fabrikanın deposunda çökme

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininde çökme meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi toprak altında kaldı.

Giresun'da şiddetli yağış
Giresun'da şiddetli yağış

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmada toprak altından sağ çıkarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da kayıp kadın aranıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yavaş mahallesinde yaşayan Naciye Yılmaz da sel sırasında kayboldu. 59 yaşındaki kadının dereye düştüğü tahmin ediliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bölgeye ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. 

Ordu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyor
Ordu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyor

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