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Türkiye
İHA 11.07.2023 13:17

Valilik duyurdu: Sinop'ta ormanlara girişler yasaklandı

Sinop'ta yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını ihtimaline karşı il genelinde ormanlara girişler yasaklandı. 15 Temmuz'da başlayacak yasaklar 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Valilik duyurdu: Sinop'ta ormanlara girişler yasaklandı

Sinop Valiliği tarafından orman yangınları ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin genelge yayınladı.

Genelgeye göre 30 Eylül 2023 tarihine kadar belirlenen alanlar hariç ormanlara girişler yasaklandı.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Orman Yangınlarıyla mücadele kapsamında Sinop İl Sınırları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 15- Temmuz 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu karar Sinop İl Sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır." 

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Sinop Hava Sıcaklıkları Orman Yangını
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