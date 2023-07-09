Karadeniz'de sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı

Düzce'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde dereleri taşırdı.

Yığılca-Yedigöller grup yolu sel nedeniyle kapatıldı. Aynı yolun Hecinler mevkiinde de iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

İlçede ayrıca 17 köyle ulaşımın sağlanamadığı, Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde de Melen Çayı taşkınlara yol açtı.

Gölyaka'ya bağlı Değirmentepe köyüne de çayın taşması sonucu bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Karadeniz sahil yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı

Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden geçen bazı derelerde taşkın meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Dün akşam itibariyle başlayan yağış nedeniyle Altınordu ilçesinden geçen Bülbül Deresi'nin bazı bölümlerinde taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki köprülerin demir korkuluklarını yıkan su, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Taşbaşı Mahallesi'ndeki kilisenin yanından geçen derede de taşkın meydana geldi.

Taşkın ile gelen su Karadeniz Sahil Yolu'nu göle çevirdi.

Uluslararası konuma sahip olan yol hem Ordu-Giresun hem de Ordu-Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Bartın'da ev ve iş yerlerini su bastı

Kentte dün başlayan kuvvetli yağış, günlük hayatta olumsuzluklara yol açtı.

Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Trafik ekiplerinin tedbir aldığı tünelin girişinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Çakraz ve Göçkündemirci köylerindeki ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerlerinde mahsur kalan esnaf ve vatandaşlar, iş makinesi ve traktörlerle kurtarıldı.

Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolun tek şeridi taşkın nedeniyle kapandı. Bartın-Kastamonu kara yolunun Karaçay mevkisindeki taşkında da yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Zonguldak'ın Filyos ve Perşembe beldeleri sular altında kaldı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde su taşkınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan kırmızı kod uyarısı sonrası Zonguldak'ın Filyos ve Perşembe beldeleri sular altında kaldı.

Zonguldak’ta sağanak yağış sonrası Beycuma beldesinde de taşkınlar meydana geldi. Su taşkınları nedeniyle dükkanlar, araçlar ve evler zarar gördü. Taşkınlar nedeniyle Beycuma Camisi'nin içi sular altında kaldı.

Taşkın nedeniyle cami kullanılmaz hale geldi.

Samsun'da Abdal deresi taştı

Samsun'da da sağanak yağış etkili oldu, sağanak sonrası Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı.

Bolu'da sağanak nedeniyle mahsul ekili alanlar zarar gördü

Bolu’da Abant Gölü Milli Parkı yolunda bulunan Kiremitli Deresi, yoğun sağanak yağış sebebiyle taştı. Taşan derenin suları, yollarda sürücülere zor anlar yaşatırken, mahsul ekili alanlar da olumsuz etkilendi.

Çorum'da ev ve iş yerlerini su bastı

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 ev ve iş yerine su baskını meydana geldi. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Karabük – Zonguldak kara yolunda çökme oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde sel nedeniyle Karabük – Zonguldak kara yolunda çökme oldu.

Yol çift yönlü ulaşıma kapandı.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası Karabük Zonguldak kara yolu Kayadibi köyü mevkiinde sel meydana geldi.

Sel nedeniyle kara yolunda çökme oldu. Sürücülerin ihbarı sonrası gelen ekipler, yolu çift yönlü trafiğe kapattı

AFAD Başkanı Sezer: Bine yakın heyelan ve toprak kayması oldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karadeniz Bölgesi’nde metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış alındığını, buna bağlı olarak bine yakın heyelan ve toprak kayması olduğunu ve 15 ile yeniden turuncu uyarı verildiğini ifade ederek, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.