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Türkiye
AA 13.09.2023 19:44

Karadeniz'de kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sinop'ta, serinlemek için girdiği denizde bir hafta önce kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Karadeniz'de kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
[Fotograf: AA]

Babasıyla Akliman mevkisinden girdiği Karadeniz'de kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD ile UMKE'ye bağlı 94 kişiden oluşan ekiplerce sürdürüldü.

Mar'ın bulunması için helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürütüldü.

Sinop Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığına ait bot personelince Mar'ın kaybolduğu noktanın 1200 metre batısında, 330 metre açıkta su yüzeyinde bir kişi fark edildi.

Bota alınan ve Ahmet Yusuf Mar'a ait olduğu belirlenen ceset, Sinop Atatürk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mar'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve Akliman'da 7 Eylül Perşembe günü babası Bekir Mar ile denize giren Ahmet Yusuf Mar, akıntıya kapılarak kaybolmuş, boğulma tehlikesi geçiren baba Mar ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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