Şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, bu sene hava sıcaklıkları da aniden arttı.

Erimeye başlayan kar nedeniyle yumuşayan toprakta heyelan oluşuyor.

Son 2 haftada Ordu’da 293, Trabzon’da 30, Samsun’da 26, Giresun’da 20, Rize’de 18, Artvin’de 6 ve Gümüşhane’de 2 heyelan meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Trabzon’un Tonya ilçesindeki heyelanda otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Heyelanda ev ve altyapılarda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü.

"Ciddi bir kar stoku oluştu"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, bu yıl kar yağışlarının ülkede yaşanan kuraklık açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Kurdoğlu, "Çiftçilerin 'kar yılı var' diye sözü vardır. İklimciler de 'gökyüzü ağlamazsa yeryüzü gülmez' derler. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman bütün ülkemizde ciddi kuraklık vardı. Bazı bölgelerde özellikle barajlar neredeyse sıfırlanmıştı. Kar yağışının hem ekosistem açısından hem de bütün yaşam formları açısından çok derece büyük önemi var. Ancak bu yıl beklediğimizden fazla kar yağdı, oldukça geç yağdı ve uzun sürdü. Ciddi bir kar stoku oluştu" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Ani sıcaklıklar, heyelan ve taşkın için büyük risk"

Eriyen karların çok eğimli bölge ve arazilerde risk oluşturabileceğini anlatan Doç. Dr. Kurdoğlu, şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz bütünüyle eğimli arazi hatta bazı yerlerde eğim yüzde 70 ile 80 arasında. Daha yüksek olan yerler de var. Buralarda kar erimeye başladığı zaman heyelan oluşturması normal ancak bu heyelanı tetikleyen unsurlar var. Ormanlarda ciddi azalma ve bozulmalar var. Tarım alanları olması gereken eğimin çok üstünde yayılış gösteriyor ve buralarda tarım yapılıyor. Bu tip yağışlarda heyelanlar, sel ve taşkınlar için büyük risk oluşturuyor. Eriyen karlar eğimle birlikte önüne ne kattıysa bozup yıkıyor. Yağmurla veya ani sıcaklıkla hızlı kar erimeleri ile çok ciddi problemlerle karşılaşılabilir, tedbirli olunmalı. İnşallah bu gibi felaketleri yaşamamış oluruz."