Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesinin 188,22 kilometre açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Saat 05.31'de meydana gelen deprem, 12,29 kilometre derinlikte kaydedildi.