Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Başkent'te, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ankara'nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anadolu Meydanı, Ulus Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü.
[Fotoğraf: AA]
Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda sadece uygulama yapan polis ekiplerinin olduğu drone kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: ankara cadde sokak koronavirüs sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 04:48
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