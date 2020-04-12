Ankara'nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anadolu Meydanı, Ulus Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü.

[Fotoğraf: AA]

Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda sadece uygulama yapan polis ekiplerinin olduğu drone kamerası tarafından görüntülendi.