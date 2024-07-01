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Türkiye
AA 01.07.2024 14:22

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu faaliyetlerine başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı'na (MCM Black Sea) ilişkin, "Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir" dedi.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu faaliyetlerine başladı

Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için oluşturulan mutabakat kapsamında oluşturulan görev grubu, üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının harekat emirlerini imzalamasıyla resmen görevine başladı.

Bu doğrultuda, Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla MCM Black Sea Komite Toplantısı yapıldı.

Törende konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Karadeniz'de sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi amacıyla oluşturulan üç uluslu görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzalamak için toplandıklarını söyledi.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu faaliyetlerine başladı

Bu tarihi adımın, Karadeniz'in güvenliğine yönelik ortak kararlılığın ve işbirliğin somut bir göstergesi olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak sularımızda barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için her zaman birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir." diye konuştu.

Karadeniz'in stratejik öneminin ve deniz yollarının güvenliğinin bilincinde olduklarını dile getiren Tatlıoğlu, bu görev grubunun başarısının sadece Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Hızlı ve etkin müdahale

Oramiral Tatlıoğlu, görev grubunun etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları seferber edeceklerine dikkati çekerek, "Bugün burada imzalanan harekat konsepti ve devamlı harekat emri, Karadeniz'deki mayın tehdidine daha hızlı, daha etkin ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bu ortak çabanın Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağına ve gelecekteki işbirliklerimizin temelini oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu faaliyetlerine başladı

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ise 3 müttefik ulus arasındaki yakın işbirliği ve karşılıklı anlayıştan doğan bu girişimin artan deniz mayınları tehdidine karşı mücadelede ve gemilerin bu kritik sularda güvenli geçişini sağlamada çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov da güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan düzeyde ilerlemesini ve seyir güvenliğini sağlayacaklarını bildirdi.

Konuşmalarının ardından Oramiral Tatlıoğlu, Koramiral Panait ile Tümamiral Mihaylov, Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı görev yapacak görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzaladı.

Mayın arama ve imha etme çalışmaları kapsamında oluşturulan görev grubuna ait gemiler, öğleden sonra Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda düzenlenecek törenle Karadeniz'e açılacak.

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Bulgaristan Karadeniz Bölgesi Romanya
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