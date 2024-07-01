Parçalı Bulutlu 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.07.2024 13:44

Yolcu gemisi Marella Discovery, Marmaris'e geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

Yolcu gemisi Marella Discovery, Marmaris'e geldi
[Fotograf: AA]

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1807 yolcu ve 745 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Yolcu gemisi Marella Discovery, Marmaris'e geldi

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1319'u bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. Marmaris'ten de 1432 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edecek.

ETİKETLER
Muğla Gemi Turizm
Sıradaki Haber
Kayseri'deki taciz olayının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Mersin'de orman yangını
15:18
Hindistan'da İngiliz sömürge dönemindeki ceza kanunu yenisiyle değiştirildi
14:53
TCG AKIN Tekirdağ'da ziyarete açıldı
14:50
Gazze'de alıkonulan 50 Filistinlinin serbest bırakılması İsrail yönetiminde tartışmalara yol açtı
14:41
Ham çelik üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,6 arttı
14:27
Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu faaliyetlerine başladı
Atıl araziye kurulan lavanta bahçesi, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu
Atıl araziye kurulan lavanta bahçesi, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu
FOTO FOKUS
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ