Türkiye
Karadeniz için fırtına uyarısı07 Ekim 2019 Pazartesi 13:02 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:12
Orta Karadeniz'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak.
Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA