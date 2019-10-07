Türkiye
Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı07 Ekim 2019 Pazartesi 12:37 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:41
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.
Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgeye doğru gittiği görüldü.
Kaynak: AA