Türkiye

Yargı reformu teklifi komisyonda

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:29 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:31

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.