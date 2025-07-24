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Türkiye
AA 24.07.2025 10:50

Karabük'teki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'teki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.29'da çıkan yangına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Muhtarın, yangından kısa süre önce bölgede alkol kullanarak kendisini aradığını ve yangın saatinde bölgede bulunduğunu belirttiği köy sakini B.K'nin (58) yangını çıkarmış olabileceğini beyan etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince köyde yakalanan şüpheli B.K'nin yapılan kontrolde 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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