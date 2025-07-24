Sakarya'daki orman yangınıyla mücadele 4 gündür sürüyor

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekipler, tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde alevlerin sıçradığı birkaç evi söndürdükten sonra yangının diğer evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

Köyün etrafında yoğun önlem alan ekipler, bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplere yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Bu arada orman yangını nedeniyle geçici olarak çift taraflı trafiğe kapatılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

Yangın nedeniyle Osmaneli ilçesinde yoğun duman tabakası oluştu. İlçede 4 gündür süren orman yangınının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Bursa'ya ulaştı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başladıktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangının dumanı Bursa'yı sardı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da çıkan, bir gün sonra Osmaneli sınırlarına sıçrayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte "kül yağışının" gözlemlendiği belirtildi.

Mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan balkon, pencere ve dış mekanlara yanıcı materyal bulundurmamaları, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, ormanlık alanlara yaklaşmamaları ve gözlemledikleri herhangi bir riski 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi