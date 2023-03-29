Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kar yağışı etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimleri, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkii ile 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar yağışı etkisini gösterdi.
Karabük Valiliği, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
Etiketler: Karabük Kar Yağışı
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