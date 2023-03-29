Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: Sümerlere ait reçete ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında bir kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, Sümerlere ait olduğu değerlendirilen reçete ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Tarihi Eser
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