Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç ile ATV'nin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Gerede istikametinden Eskipazar yönüne giden Hüseyin U. yönetimindeki hafif ticari araç, Aslanlar mevkiinde Mehmet D. idaresindeki ATV ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hanım, Ebru, İlknur, Yusuf ve Özge U. ile ATV'de yer alan Hatice D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük hafif ticari araç ATVSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 19:37
Son Haberler
- 20:19
- 20:13
- 19:53
- 20:24
- 19:29
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü, Yörük kızı Emine'yi sevindirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz