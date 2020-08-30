Gerede istikametinden Eskipazar yönüne giden Hüseyin U. yönetimindeki hafif ticari araç, Aslanlar mevkiinde Mehmet D. idaresindeki ATV ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hanım, Ebru, İlknur, Yusuf ve Özge U. ile ATV'de yer alan Hatice D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.