Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan süren müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yerköprü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangın, bölgeye sevk edilen 40 arazöz ve iş makineleriyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangının 3 hektarlık ormanlık alana zarar verdiği belirtildi.
Etiketler: orman yangını karaisalı AdanaSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 23:19
Son Haberler
- 23:12
- 23:02
- 22:53
- 22:50
- 22:05
Sıradaki Haber
Ankara'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz