Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu gözetiminde, Konyaaltı Sahili'nde 11 nolu plajdaki F-D Su Sporları merkezinde hazırlıklarını yapan öğrenciler, deniz paraşütüyle havalandı.

Açılan 54 metrekarelik Türk bayrağını gören turistler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Gökoğlu, 30 Ağustos'un Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluş günü olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz enerji politikasında ülkemiz bazı devletlerin kıskacı altında. Kurtuluş mücadelemizi yaptığımız döneme benzer şekilde, diğer devletler Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı birleştiler. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında toplanıyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan dönemde, 30 Ağustos'ta Türk bayrağını gökyüzüne paraşütle çektik" dedi.